Сегодня в Псковской области официально вступили в должность главы трех районов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.09.2017 21:02

В Островском и Пыталовском районах свои посты в результате выборов сохранили действующие руководители - Дмитрий Быстров и Лариса Сидорук. А в Палкино главой района стал Евгений Седов. Все они выдвигались от партии "Единая Россия" и выиграли предварительное голосование. На церемонии инаугурации глав поздравил губернатор области Андрей Турчак.

Иван Павлов, Владимир Шагапов