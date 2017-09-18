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Сегодня в Псковской области официально вступили в должность главы трех районов

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.09.2017 21:02

В Островском и Пыталовском районах свои посты в результате выборов сохранили действующие руководители - Дмитрий Быстров и Лариса Сидорук. А в Палкино главой района стал Евгений Седов. Все они выдвигались от партии "Единая Россия" и выиграли предварительное голосование. На церемонии инаугурации глав поздравил губернатор области Андрей Турчак.

Иван Павлов, Владимир Шагапов

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