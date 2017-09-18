О молодых предпринимателях Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 19 сентября с 7.20

Чем живут и занимаются молодые предприниматели Псковской области? Какую помощь они получают? Узнаем в эфире программы «Стартовая площадка». Гости студии: предприниматель, директор производства детской одежды «Скобаренок» Алексей Дмитриев и заместитель директора МБУ «Бизнес-инкубатор» Дмитрий Михайлов.
Слушайте 19 сентября с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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