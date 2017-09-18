О ходе прививочной кампании в регионе поговорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 18 сентября в 18.10

Минздрав России рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки. Об этом накануне сообщила министр здравоохранения Российской федерации Вероника Скворцова. Почему родители отказываются от вакцинации детей? К чему это может привести? И какие прививочные кампании в данный момент проводятся в регионе? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 18 сентября в 18.10
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