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О ходе прививочной кампании в регионе поговорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 18 сентября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.09.2017 16:05

О ходе прививочной кампании в регионе поговорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 18 сентября в 18.10Минздрав России рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки. Об этом накануне сообщила министр здравоохранения Российской федерации Вероника Скворцова. Почему родители отказываются от вакцинации детей? К чему это может привести? И какие прививочные кампании в данный момент проводятся в регионе? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 18 сентября в 18.10

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