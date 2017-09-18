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Псковские десантники уничтожили незаконное вооружённое формирование, захватившее условный объект вблизи границы

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.09.2017 12:12

По такому сценарию в 76-ой дивизии прошёл один из этапов учений «Запад-2017». Наш регион - один из трёх в России, где проходят совместные стратегические учения. Основная их часть разворачивается на территории Белоруссии.

Подразделения 76-ой десантно-штурмовой дивизии готовятся к погрузке в самолёты и десантированию. По легенде десантникам предстоит захватить условный полевой аэродром, в данный момент находящийся под контролем незаконных формирований. К подобным ситуациям псковским десантникам не привыкать. Учения в дивизии проходят регулярно. Задействован весь личный состав - от командования до солдат-срочников.

Ирина Коваленко, Сергей Дьяков

 

 

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