Псковские десантники уничтожили незаконное вооружённое формирование, захватившее условный объект вблизи границы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.09.2017 12:12

По такому сценарию в 76-ой дивизии прошёл один из этапов учений «Запад-2017». Наш регион - один из трёх в России, где проходят совместные стратегические учения. Основная их часть разворачивается на территории Белоруссии.

Подразделения 76-ой десантно-штурмовой дивизии готовятся к погрузке в самолёты и десантированию. По легенде десантникам предстоит захватить условный полевой аэродром, в данный момент находящийся под контролем незаконных формирований. К подобным ситуациям псковским десантникам не привыкать. Учения в дивизии проходят регулярно. Задействован весь личный состав - от командования до солдат-срочников.

Ирина Коваленко, Сергей Дьяков