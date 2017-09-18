Ремонт в общежитии на улице Зверева в Великих Луках наконец-то близится к концу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.09.2017 12:09

С опозданием больше, чем на месяц заканчивают ремонт кровли в одной из великолукских многоэтажек. Общежитие на улице Зверева окрестили «домом без крыши». Невыполненные в срок обязательства подрядчика обернулись жильцам затопленными квартирами, выкинутой мебелью, не говоря уже о потраченных нервах.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин