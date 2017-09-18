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Ремонт в общежитии на улице Зверева в Великих Луках наконец-то близится к концу

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.09.2017 12:09

С опозданием больше, чем на месяц заканчивают ремонт кровли в одной из великолукских многоэтажек. Общежитие на улице Зверева окрестили «домом без крыши». Невыполненные в срок обязательства подрядчика обернулись жильцам затопленными квартирами, выкинутой мебелью, не говоря уже о потраченных нервах.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

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