Фестиваль «Заповедник», посвящённый известному писателю и журналисту Сергею Довлатову, прошёл в Пскове и Пушкинских Горах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.09.2017 11:03

На нескольких площадках любители его творчества Сергея Довлатова собрались третий раз. Спектаклем-экскурсией "Хранитель" открылась программа фестиваля в Пушкинском музее-заповеднике Михайловское. Фантасмагория поставлена по пьесе Марины Крапивиной режиссёром Талгатом Баталовым.

Зрители вместе с актёрами в ходе спектакля проходят путь от гостинцы "Дружба" через Михайловское до дома, в деревне Березино. Там в семидесятых годах снимал угол Сергей Довлатов. В спектакле задействованы актёры Псковского театра драмы. Главный герой, изгнанный из заповедника экскурсовод. Рассказывает собственную, альтернативную историю Пушкинских Гор. В его рассказе причудливо переплетаются факты из биографии Пушкина и Довлатова. После спектакля возле дома-музея Довлатова состоялось награждение лучшего экскурсовода. В этом году наград удостоены сотрудники Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Ирина Никифорова, Пушкинского заповедника - Елена Михайлова, Дома-музея Сергея Довлатова Наталья Рясенцева.

Программа фестиваля охватывает несколько направлений искусства, на которые Сергей Довлатов оказал влияние. Литература, театр, изобразительное искусство и авторское кино. Зрители увидели «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и стали участниками обсуждения фильма, спектакль «Старший сын» от Петербургского театра «Мастерская», концерт музыкальных групп и стихи поэта и музыканта Лёхи Никонова в исполнении автора. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской Федерации, администрация Псковской области и Театрально-концертная дирекция региона.

Марина Михайлова