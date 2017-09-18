На Псковском кузнечном дворе заканчивается изготовление главных наград фестиваля «Человек и вера»

Призы выполнены по эскизам Евгения Вагина кузнецами Владимиром Беженаром и Александром Вишневским. Это приз губернатора Псковской области, два Гран-при и два специальных приза в номинации "Герой нашего времени" от телерадиокомпании ГТРК "Псков". Приз, который будет вручать губернатор Псковской области, украшен кованой ветвью лавра. Специальная награда ГТРК - ангел, выполненный в сложной витражной технике.
Награды сделаны с особым тёплым чувством к профессионалам, чьи работы являются своеобразным посланием к человечеству. Призывают к любви, милосердию, сохранению культуры и духовности.
Марина Михайлова
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Сентябрь 2017
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