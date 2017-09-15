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Какой он – Довлатов? В Пскове открылся фестиваль «Заповедник»

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.09.2017 22:50

Довлатов в Пскове. На сценах нескольких театров, на улицах города и в галереях. Сегодня открылся фестиваль "Заповедник". Атмосферу довлатовской эпохи на современный манер на Псковщине воссоздают уже третий год подряд. Писатель был проездом в Пскове. Своими впечатлениями о нашем Кремле он поделился в повести "Заповедник", где описал свою поездку из Петербурга в Пушкинские Горы и рассказал о времени, когда работал экскурсоводом.

Алина Чабан, Тигран Гаспарян

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