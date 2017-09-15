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В Пскове прошел шахматный турнир в честь трехлетия радиостанции «Маяк-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.09.2017 17:29

Шахматный турнир в честь трехлетия радиостанции «Маяк-Псков» состоялся сегодня в Ледовом дворце в шахматном клубе «Четырех коней». В нем сыграли две команды - юные шахматисты против радиоведущих и постоянных радиослушателей.

Турнир проходит ежегодно, впервые он состоялся пятнадцатого сентября 2015 года, в день начала вещания радиостанции «Маяк» и образования шахматного клуба "Четырех коней". Два года подряд радийщикам ставили шах и мат юные шахматисты со спортивными разрядами. Этот год не стал исключением, уже через несколько минут игры судья объявил два поражения из-за невозможности хода и один мат. Команда «Маяка» проиграла со счетом 7:3. Но радиоведущие не переживают, этот шахматный турнир для них больше дружеская встреча, чем спортивный интерес.

Наталья Барарь

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