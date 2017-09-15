Произведения Довлатова оживут на сцене Псковского драмтеатра

Произведения Довлатова оживут на сцене драмтеатра, набережную украсит авангардная инсталляция, а также выставки и концерты. Сегодня в Пскове стартует фестиваль "Заповедник". Любителей и почитателей творчества Довлатова ждёт современное искусство во всех его проявлениях.
На сцене драмтеатра готовят синтез рассказов писателя разных лет: это и письма, и отрывки повести "заповедник", и песни, в том числе современные. "Довлатов ВЭЙ" - это своего рода литературно-драматический вечер. Кстати, сегодня премьерный показ, и возможно, единственный, имеется в виду с таким актёрским составом. К слову, об актёрах. Главного персонажа "Довлатов ВЭЙ", играет народный артист России Петр Семак. Стоит отметить, что театральную постановку подготовили специально для фестиваля "Заповедник".
Алина Чабан
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