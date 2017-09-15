Депутат областного Собрания Олег Брячак пытался сорвать заседание городской Думы

Сорвать внеочередную сессию Псковских депутатов пятого созыва попытался сегодня депутат областного Собрания Олег Брячак. Он посчитал, что полномочия прошлого созыва уже не действуют и решение могут принимать только новоизбранные депутаты шестого созыва.
Глава города Иван Цецерский в свою очередь пояснил, что вопросы повестки затрагивают интересы жителей и нельзя ждать до конца сентября, когда соберется новый состав. А так как полномочия прошлого созыва еще действуют, у депутатов есть право голоса. Народные избранники обсудили ряд важных тем. Принято решение из-за острой проблемы водоснабжения по улице Лужской расположенную там артскважину закрепить за Горводоканалом. Он обеспечит ее надлежащее обслуживание. Город примет на баланс теплосети "Псковавиа" и подготовит их к отопительному сезону. В числе важных вопросов также проведение конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Первое заседание по этому вопросу предложили провести двадцать пятого сентября. Также депутаты внесли изменения в генплан Пскова. Кстати выступление Олега Брячака на заседании могло быть связано с личными интересами, например не допустить чтобы Гордума сегодня поставила точку в возможной застройке территории Электрона.
Наталья Барарь
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