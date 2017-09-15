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Депутат областного Собрания Олег Брячак пытался сорвать заседание городской Думы

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.09.2017 15:10

Сорвать внеочередную сессию Псковских депутатов пятого созыва попытался сегодня депутат областного Собрания Олег Брячак. Он посчитал, что полномочия прошлого созыва уже не действуют и решение могут принимать только новоизбранные депутаты шестого созыва.

Глава города Иван Цецерский в свою очередь пояснил, что вопросы повестки затрагивают интересы жителей и нельзя ждать до конца сентября, когда соберется новый состав. А так как полномочия прошлого созыва еще действуют, у депутатов есть право голоса. Народные избранники обсудили ряд важных тем. Принято решение из-за острой проблемы водоснабжения по улице Лужской расположенную там артскважину закрепить за Горводоканалом. Он обеспечит ее надлежащее обслуживание. Город примет на баланс теплосети "Псковавиа" и подготовит их к отопительному сезону. В числе важных вопросов также проведение конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Первое заседание по этому вопросу предложили провести двадцать пятого сентября. Также депутаты внесли изменения в генплан Пскова. Кстати выступление Олега Брячака на заседании могло быть связано с личными интересами, например не допустить чтобы Гордума сегодня поставила точку в возможной застройке территории Электрона.

Наталья Барарь

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