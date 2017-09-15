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Сегодня в Псковском государственном университете День здоровья

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.09.2017 15:03

Так открылась межрегиональная школа студенческого актива под названием «Мы - за здоровье». Около трехсот студентов из разных ВУЗов страны приехали в Псков, чтобы принять в ней участие. Это лекции и семинары, экскурсии и оздоровительные процедуры.

Гостей познакомят с рациональным питанием, расскажут, как правильно следить за своим здоровьем и преодолеть зависимости. На одной из площадок студенты сдавали анализ крови на сахар. Специалисты рассказали, почему нужно следить за этим показателем. Процедуры провели студенты медицинского отделения ПсковГУ. Они же подготовили для своих сверстников лекцию о здоровом питании и ассистировали на семинаре по оказанию первой помощи.

Иван Павлов

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