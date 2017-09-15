Отрезали от цивилизации. Жители Кеби получили нежданный подарок от РЖД

Бывшие работники железной дороги на старости лет получили необычный подарок от РЖД. Свои же коллеги их отрезали от цивилизации. Единственную грунтовую дорогу, которая вела к домам пенсионеров, перекрыли бетонными блоками. Весь парадокс в том, что семьи железнодорожников живут не в деревне, а прямо на станции.
Алина Чабан, Юрий Ильин
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Сентябрь 2017
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