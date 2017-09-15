Отрезали от цивилизации. Жители Кеби получили нежданный подарок от РЖД

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.09.2017 12:07

Бывшие работники железной дороги на старости лет получили необычный подарок от РЖД. Свои же коллеги их отрезали от цивилизации. Единственную грунтовую дорогу, которая вела к домам пенсионеров, перекрыли бетонными блоками. Весь парадокс в том, что семьи железнодорожников живут не в деревне, а прямо на станции.

Алина Чабан, Юрий Ильин