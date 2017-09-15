Театральная мастерская «Гвозди» объявляет дополнительный набор

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.09.2017 12:04

В эту субботу театральная мастерская «Гвозди» проведет дополнительный набор детей. Принять в нем участие могут все желающие в возрасте от восьми до восемнадцати лет, необходимо только подготовить творческую визитку. Сейчас в мастерской занимается около шестидесяти детей. Для ребят организованы тренинги по актерскому мастерству, пластике, сценической речи, пению, учащиеся школы-мастерской играют в выпускных постановках и сами создают спектакли.

Андрей Удалов, Тигран Гаспарян