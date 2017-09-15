Сегодня в Пскове стартует фестиваль «Довлатовфест»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.09.2017 12:01

Начнётся фестиваль по традиции с инсталляции на набережной Великой. Свою работу представит художник из Санкт-Петербурга Катя Красная. Продолжится мероприятие концертом хип-хоп исполнителей под открытым небом.

Также в программе первого дня фестиваля — литературно-драматический вечер «Довлатов. Way», выставка работ друга писателя Георгия Ковенчука, показ четырех российских короткометражных фильмов. Добавлю, что «Довлатовфест» проходит в третий раз, собирая поклонников творчества писателя из России и зарубежья.

Кирилл Радион