Шестилетнему Никите Майорову требуется помощь на реабилитацию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.09.2017 09:54

На фестивале «Человек и вера», который откроется в Пскове 21 сентября, будут собирать пожертвования для больных малышей. В том числе для шестилетнего Никиты Майорова. У мальчика задержка развития, он почти не говорит. При этом врачи дают Никите реальные шансы, и родители уже убедились в том, что чудо возможно. После трёх курсов лечения в Санкт-Петербурге Никита добился очевидных успехов.

По словам специалистов, времени у мальчика в запасе немного - через полтора года лечение уже не принесёт таких результатов. Купание - одно из любимых развлечений Никиты. В воде он резвится вволю и в то же время успокаивается. Гиперактивность и гипервозбудимость мальчика усложняет жизнь и ему самому, и его родителям. С рождения Никита рос обычным ребёнком - вовремя сел, вовремя пошёл, вот только говорил плохо. В два года наступил переломный момент, родители забили тревогу. Виктория Майорова, мама Никиты: «Самое основное, что не разговаривает. Не разговаривает, и очень много шума от него было, очень много слёз по поводу и без повода. Ночью мог проснуться в слезах. Вот спит, и начинается истерика». Сначала врачи установили задержку развития речи, затем и задержку общего развития. Чтобы ребёнок смог ходить в коррекционный сад и заниматься в Центре психолого-педагогической и медицинской помощи, из Бежаницкого района родители переехали под Псков. Ощутимых результатов, однако, так и не было. Ребёнок молчал, приступы повторялись, порой мама с папой не могли определить - понимает ли сын их вообще. В прошлом году обратились к специалистам из Санкт- Петербурга, и ситуация начала меняться. После курсов терапии Томатиса и биоакустической коррекции мозга Никита понемногу заговорил, у ребёнка появились осознанные реакции. Виктория Майорова, мама Никиты: «Ребёнок стал спокойнее, он как-то стал навстречу идти. Как-то стал более контактным, если врачебным языком говорить. А так, по-человечески, я ребёнка смогла обнимать, целовать. Сейчас у него появляется какая-то артистичность. Он начинает повторять, пытается подпевать». Таких курсов реабилитации Никите нужно еще минимум три-четыре. При этом перерыв между сеансами не должен превышать месяц. Стоимость одного курса - тридцать шесть тысяч рублей. Кроме этого, врачи настоятельно советуют провести три специальных исследования для коррекции лечения. Каждый из анализов - около десяти тысяч. Всё вкупе для семьи Майоровых - огромная сумма. Виктория трудится на двух работах, Роман возит сына из Печков в Псков на занятия и в Петербург на лечение. В свободное время подрабатывает, как может. Тем не менее, денег не хватает катастрофически. Экономят на всём и живут в частном доме, куда бесплатно пустил друг семьи. Роман Майоров, отец Никиты: «Будем. На другое надежды нет, будем лечить и лечить. Тянуться, будем пытаться найти денег». Виктория Майорова, мама Никиты: «Очень хочется не только родить ребёнка, но и вырастить его полноценным гражданином. Не повезло ему с родителями, не можем мы справиться с этим... Был бы кто другой, кто нам помогал». Именно потому, что помочь семье больше некому, родители решились обратиться к неравнодушным людям. Деньги, необходимые на лечение Никиты, ГТРК «Псков» будет собирать на фестивале "Человек и вера", который пройдёт в Пскове с двадцать первого по двадцать третье сентября. Пожертвования можно перечислять и непосредственно родителям. Реквизиты для перевода размещены на сайте ГТРК «Псков».

Реквизиты:

Сбербанк 676280519017600658 Виктория Юрьевна Майорова

Ирина Коваленко, Василий Нордэн