Глава города Иван Цецерский прокомментировал ситуацию, произошедшую сегодня в избиркоме с вновь избранными депутатами

Псковские коммунисты почему-то забыли: они избраны депутатами шестой Думы, а не пятой. И их активная работа должна начаться только через неделю. К тому же, любой житель Пскова может прийти на сессию городской Думы и присутствовать на ней. Как простой гражданин. Ситуацию прокомментировал глава города - Иван Цецерский.
Он отметил, что избранные депутаты демонстрируют незнание законодательной базы. Как сказал Иван Цецерский, он надеется на мудрость вышестоящего руководства КПРФ, которое сделает определенные выводы и укажет однопартийцам на недопустимость совершённых ими действий
Кирилл Радион
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1