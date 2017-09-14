Глава города Иван Цецерский прокомментировал ситуацию, произошедшую сегодня в избиркоме с вновь избранными депутатами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.09.2017 21:21

Псковские коммунисты почему-то забыли: они избраны депутатами шестой Думы, а не пятой. И их активная работа должна начаться только через неделю. К тому же, любой житель Пскова может прийти на сессию городской Думы и присутствовать на ней. Как простой гражданин. Ситуацию прокомментировал глава города - Иван Цецерский.

Он отметил, что избранные депутаты демонстрируют незнание законодательной базы. Как сказал Иван Цецерский, он надеется на мудрость вышестоящего руководства КПРФ, которое сделает определенные выводы и укажет однопартийцам на недопустимость совершённых ими действий

Кирилл Радион