Председатель избиркома Пскова Владимир Кротов едва не остался ночевать сегодня в собственном кабинете

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.09.2017 21:34

Председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов едва не остался ночевать сегодня в собственном кабинете. Как рассказали нам в облизбиркоме, к нему ворвались: член ТИКа от "Российской партии пенсионеров за справедливость" и новоизбранные депутаты от КПРФ.

Они потребовали выдать им депутатские удостоверения, чтобы уже завтра посетить заседание Гордумы. Владимир Кротов сделать это отказался. По закону документ можно получить только после обнародования результатов выборов в газете "Псковские новости". Доводу "великолепная пятерка" не вняла, ждать они тоже не захотели. По словам председателя облизбиркома Николая Цветкова, ТИК расценил эти требования как вмешательство в его работу, были вызваны правоохранители. Гостей забрали в Управление следственного комитета, где они дали объяснения. Их действия будут расцениваться как воспрепятствование деятельности избирательной комиссии.

В свою очередь псковские коммунисты отметили, что грубостей со своей стороны они никаких себе не позволяли. Они лишь писали заявления, чтобы им выдали депутатские удостоверения, ведь на завтрашнем заседании Гордумы обсуждают важные вопросы, по которым им есть - что сказать.

Виктория Парфенова