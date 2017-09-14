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Билеты в цирк разыграем в прямом эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 15 сентября в 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.09.2017 19:14

Билеты в цирк разыграем в прямом эфире Цирк! Услышав это слово, мы сразу видим перед собой освещенный круг арены, а на ней - гибких и бесстрашных акробатов, удивительных животных, таинственных фокусников-чародеев. И, конечно же, клоунов. 15 сентября на программу #СтартоваяПлощадка придет артист цирка Юрия Никулина - клоун Александр Пеньков.

В прямом эфире будут разыграны билеты на цирковое представление! Три счастливчика получат приглашения! Завтра с 7.20 звоните по телефону прямого эфира 62-80-30, отвечайте на вопросы нашего гостя и, возможно, удача улыбнется именно Вам!

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