Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.09.2017 19:14

Цирк! Услышав это слово, мы сразу видим перед собой освещенный круг арены, а на ней - гибких и бесстрашных акробатов, удивительных животных, таинственных фокусников-чародеев. И, конечно же, клоунов. 15 сентября на программу #СтартоваяПлощадка придет артист цирка Юрия Никулина - клоун Александр Пеньков.

В прямом эфире будут разыграны билеты на цирковое представление! Три счастливчика получат приглашения! Завтра с 7.20 звоните по телефону прямого эфира 62-80-30, отвечайте на вопросы нашего гостя и, возможно, удача улыбнется именно Вам!