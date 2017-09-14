Цирк! Услышав это слово, мы сразу видим перед собой освещенный круг арены, а на ней - гибких и бесстрашных акробатов, удивительных животных, таинственных фокусников-чародеев. И, конечно же, клоунов. 15 сентября на программу #СтартоваяПлощадка придет артист цирка Юрия Никулина - клоун Александр Пеньков.
В прямом эфире будут разыграны билеты на цирковое представление! Три счастливчика получат приглашения! Завтра с 7.20 звоните по телефону прямого эфира 62-80-30, отвечайте на вопросы нашего гостя и, возможно, удача улыбнется именно Вам!
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1