Освободить аэродром от врага – такую учебную задачу выполняли сегодня псковские десантники

Выбить врага с территории аэродрома и уничтожить базу снабжения. С такими задачами столкнулись сегодня псковские десантники в рамках одного из этапов учений "Запад 2017". Псковская область стала одним из трёх регионов страны, где развернулись совместные стратегические учения России и Белоруссии.
Виктория Писукова, Василий Нордэн
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Сентябрь 2017
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