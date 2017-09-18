Освободить аэродром от врага – такую учебную задачу выполняли сегодня псковские десантники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.09.2017 21:05

Выбить врага с территории аэродрома и уничтожить базу снабжения. С такими задачами столкнулись сегодня псковские десантники в рамках одного из этапов учений "Запад 2017". Псковская область стала одним из трёх регионов страны, где развернулись совместные стратегические учения России и Белоруссии.

Виктория Писукова, Василий Нордэн