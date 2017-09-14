Таланты пожилых людей раскрывают в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов

Вышивальщиков и поэтов работники интерната ценят особо. Устраивают для них выставки и печатают в местной газете. Большинство постояльцев стараются жить здесь, как дома. Гуляют, смотрят телевизор, ходят в библиотеку.
Заботу и тёплый угол здесь находят одинокие пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью. Есть даже те, кто обрёл здесь вторую половинку.
Надежда Прыгина
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Сентябрь 2017
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