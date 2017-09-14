Известная актриса Юлия Пересильд ставит в Псковском драматическом театре спектакль «Каштанка»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.09.2017 15:09

Премьера намечена на январь, и уже сейчас проходят первые репетиции с актёрами. По словам начинающего режиссёра, это будет не просто детский наивный рассказ, а современная постановка с глубоким смыслом, которая понравится не только подросткам, но и взрослым.

В интервью нашему корреспонденту Юлия рассказала о том, как работают над спектаклем, почему именно в Пушкинских Горах и каким она видит будущее Псковского драматического. А также призналась, что «Каштанка» для неё - что-то очень личное.

Дина Перевозчикова