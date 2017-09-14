Несколько садовых участков в Пскове после дождей оказались полностью затоплены

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.09.2017 15:25

Из-за проливных дождей в Пскове практически полностью затопило несколько садовых участков по переулку Железнодорожный. По словам жителей, их дома расположены в низине и затапливает их регулярно после сильных осадков. Похожая ситуация и на переулке Фабричном, там затопило три дома.

Воды на участках в прямом смысле по колено, а за Домами, недалеко от проезжей части, образовалось целое озеро. Сейчас там работают коммунальные службы и спасатели, общими силами откачивают воду.

Наталья Барарь