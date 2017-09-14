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Псков готовится принять фестиваль «Человек и вера»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.09.2017 12:06

Всероссийский фестиваль теле- и радиопрограмм "Человек и вера" Псков примет уже 21 сентября. Форум пройдет в четвёртый раз и соберёт участников со всей России. Среди задач конкурса - воспитание патриотизма и толерантности. Создание фильмов и радиопрограмм, направленных на сохранение духовных ценностей, традиций, укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений в стране.

Марина Михайлова, Денис Алексеев

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