Псков готовится принять фестиваль «Человек и вера»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.09.2017 12:06

Всероссийский фестиваль теле- и радиопрограмм "Человек и вера" Псков примет уже 21 сентября. Форум пройдет в четвёртый раз и соберёт участников со всей России. Среди задач конкурса - воспитание патриотизма и толерантности. Создание фильмов и радиопрограмм, направленных на сохранение духовных ценностей, традиций, укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений в стране.

Марина Михайлова, Денис Алексеев