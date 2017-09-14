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В Псковской области в этом году резко увеличилось число заболевших энтеровирусами

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.09.2017 12:26

В Псковской области в этом году резко увеличилось число заболевших энтеровирусами, в том числе вирусами Коксаки. Около ста случаев с середины августа. Ранее было пятнадцать случаев в год, рассказали в Псковском управлении Роспотребнадзора.

Сейчас только в последнюю неделю августа было выявлено около двадцати заболевших в Пскове и столько же в Великих Луках, причём вирусы разных видов. Постепенно инфекция идёт на спад. В Пскове за последнюю неделю всего четыре случая. На юге наоборот - вновь выявлено сорок заболевших. Тяжёлых случаев не зарегистрировано. Энтеровирусы, к которым относятся Коксаки, - это так называемая "болезнь грязных рук". Но также иногда передаются и воздушно-капельным путём. Это кишечная инфекция, которая вызывает симптомы ОРВИ - повышение температуры, кашель, боль в горле. Характерный признак - высыпания на коже кистей и стоп, а также опухание горла как при ангине. Необходимо срочно обратиться к врачу. У большинства людей болезнь протекает в лёгкой форме, однако возможны и осложнения, например, менингит.

Иван Павлов

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