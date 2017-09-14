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Проедешь или провалишься? Жители товарищества «Многа» просят отремонтировать мост

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.09.2017 12:24

Восемьсот пятьдесят дачников и две деревни в Псковском районе могут остаться в изоляции от внешнего мира. С районным центром их связывает лишь небольшой мост, который прогнил и начал обрушаться. Жители не раз обращались к местным властям с просьбой отремонтировать переправу, но чем дольше они ждут ответа, тем больше рушится мост.

Алина Чабан, Сергей Дьяков

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