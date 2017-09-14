Подарки от благотворительной организации «Маленькие сердца» получили ребята детских интернатов

Подарки от благотворительной организации "Маленькие сердца" из Австрии получили ребята Пушкиногорского дома-интерната. На собранные средства детям купили новые кровати, одеяла, подушки и комплекты постельного белья.
Школьники проводят в интернате пять дней в неделю, к родителям уезжают только на выходные, поэтому их быт во время школьных будней должен быть максимально комфортным. Тем более, уверена руководитель организации Паскаль Вайер, - для успешной счастливой жизни любому человеку нужны три составляющих: интересная работа, или в данном случае - обучение, любовь и хороший сон. Такой же подарок - удобные кровати и качественное постельное бельё, - получили и ребята из Красногородска. За десять лет фонду "Маленькие сердца" удалось привлечь пятьдесят миллионов рублей для реализации проектов в детских домах и интернатах нашей области.
Дина Перевозчикова
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Сентябрь 2017
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