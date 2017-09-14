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Выставка кафедры дизайна ПсковГУ открылась в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.09.2017 12:08

В областном центре открылась выставка кафедры дизайна ПсковГУ. В выставочном зале Союза художников собраны работы студентов разных лет - в первую очередь, лучшие дипломные проекты; и работы преподавателей кафедры, которые являются членами Союза художников.

Цель выставки - показать разнообразие направлений дизайна: это и графический дизайн и интерьеры, сайты, оформление праздников и книг. И продемонстрировать мастерство студентов и сотрудников кафедры.

Андрей Удалов

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