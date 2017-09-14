Выставка кафедры дизайна ПсковГУ открылась в Пскове

В областном центре открылась выставка кафедры дизайна ПсковГУ. В выставочном зале Союза художников собраны работы студентов разных лет - в первую очередь, лучшие дипломные проекты; и работы преподавателей кафедры, которые являются членами Союза художников.
Цель выставки - показать разнообразие направлений дизайна: это и графический дизайн и интерьеры, сайты, оформление праздников и книг. И продемонстрировать мастерство студентов и сотрудников кафедры.
Андрей Удалов
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Сентябрь 2017
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