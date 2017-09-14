В Пскове стартовал всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»

В Псков приехали известные современные детские писатели. В областной столице стартовал всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». В течении трех дней авторы многочисленных детских книг будут проводить встречи и семинары. Юные читатели смогут познакомиться с творчеством Василисы Кошкиной, Дмитрия Шарова, Татьяны Беринг, Ирины Краевой, Елены Ярышевской и Айи Эн.
Наталья Барарь, Кирилл Мосин
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Сентябрь 2017
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