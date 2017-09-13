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Тридцать журналистских работ будут бороться за победу в фестивале «Человек и вера»

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 17:42

Тридцать журналистских работ будут претендовать на победу в IV фестивале "Человек и вера", который в этом году принимает Псков. Шорт-лист претендентов в каждой из семи номинаций конкурса был определён сегодня на заседании отборочной группы.
 

В последнюю вошли псковские журналисты, общественники и представители церкви. По их словам, выбрать лучших было непросто - для этого пришлось отсмотреть и отслушать каждую из почти двухсот работ, поданных на конкурс. Отмечу, в шорт-лист вошли несколько фильмов и передач нашей телерадиокомпании. Победителей в следующую пятницу назовёт жюри во главе с заместителем гендиректора - руководителем Регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым. А сегодня члены отборочной группы отметили высокое качество присланных работ. Член жюри конкурса - директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что материалы, представленные на конкурс командой ГТРК "Псков", сделаны на высоком уровне.

Кирилл Радион

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