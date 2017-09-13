Около ста тысяч рублей потерял пскович, сделавший покупку в интернете

Без денег и без кофемашины остался пскович, сделавший покупку в интернете. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, через один из сайтов мужчина решил приобрести кофемашину.
Далее по просьбе продавца перечислил на указанный счет 99 тысяч рублей. Однако заказанную кофемашину так и не получил. По обращению потерпевшего возбуждено уголовное дело.
Алина Толкачева
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1