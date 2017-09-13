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Около ста тысяч рублей потерял пскович, сделавший покупку в интернете

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 17:23

Без денег и без кофемашины остался пскович, сделавший покупку в интернете. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, через один из сайтов мужчина решил приобрести кофемашину.

Далее по просьбе продавца перечислил на указанный счет 99 тысяч рублей. Однако заказанную кофемашину так и не получил. По обращению потерпевшего возбуждено уголовное дело.

Алина Толкачева

 

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