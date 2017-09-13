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В Пушкинских Горах проходит фестиваль библиотечных программ

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 17:24

Ежегодный фестиваль библиотечных программ «Осень в Михайловском» проходит в Пушкинских Горах. Сегодня после торжественного открытия библиотекари из разных городов России и Беларуси на традиционной конференции представили свои программы, посвященные продвижению детского и юношеского чтения.

Фестиваль библиотечных программ является открытой площадкой, где единомышленники могут обсудить проблемы и поделиться опытом внедрения новых форм работы, чтобы решить главную задачу библиотек как в крупных городах, так и в глубинке - идти в ногу со временем, отвечать современным требованиям и быть интересными читателям разных возрастов. Тем более сейчас, уверены библиотекари, возрождаются традиции семейного чтения.

Дина Перевозчикова

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