В Пскове сегодня задержали подростка, наносившего на стену граффити с рекламой наркотиков

По сведению стражей правопорядка, пятнадцатилетний парень сделал на фасадах домов более пятидесяти надписей. Сейчас по данному факту идёт проверка. Случаи рекламы наркотиков таким способом в последнее время участились.
Пару недель назад полицейские задержали двух молодых людей, которые наносили граффити на стену дома в Музейном переулке. Проверка по данному факту также продолжается. Подробности этой и других криминальных историй в эту пятницу в 19:45 на телеканале «Россия-24», и в воскресенье в 8:45 на телеканале «Россия 1» смотрите «Вести. Дежурная часть. Псков».
Надежда Прыгина
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