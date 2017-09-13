В Пскове сегодня задержали подростка, наносившего на стену граффити с рекламой наркотиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.09.2017 15:12

По сведению стражей правопорядка, пятнадцатилетний парень сделал на фасадах домов более пятидесяти надписей. Сейчас по данному факту идёт проверка. Случаи рекламы наркотиков таким способом в последнее время участились.

Пару недель назад полицейские задержали двух молодых людей, которые наносили граффити на стену дома в Музейном переулке. Проверка по данному факту также продолжается. Подробности этой и других криминальных историй в эту пятницу в 19:45 на телеканале «Россия-24», и в воскресенье в 8:45 на телеканале «Россия 1» смотрите «Вести. Дежурная часть. Псков».

Надежда Прыгина