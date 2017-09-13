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О фестивале "Книжная яблоня" и детской литературе говорим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 14 сентября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 16:01

О фестивале С 13 по 15 сентября в Пскове проходит всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». Его девиз - «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!». О фестивале и современной детской литературе поговорим в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: Ирина Краева - писатель, журналист, педагог и Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель, главный редактор и директор издательства «БерИнгА».

Слушайте на "Радио России-Псков" 14 сентября с 7.20. Звоните по телефону 62-80-30, задавайте вопросы гостям студии, а также рассказывайте, какие книги читали в детстве и знакомы ли вы с современной детской литературой?
 

 
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