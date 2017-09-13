Итоги выборов депутатов муниципальных органов власти обсуждаем с Иваном Цецерским на телеканале «Россия 24»

Несколько дней назад, 10 сентября, в Псковской области финишировала избирательная кампания по выборам депутатов муниципальных органов власти. Некоторые называют прошедшие выборы в Гордуму "сокрушительной победой" «Единой России», другие считают, что, наоборот, выиграла оппозиция, поскольку в некоторых округах одномандатники «Единой России» проиграли. Об этом и не только говорим с главой Пскова Иваном Цецерским.
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