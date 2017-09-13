Итоги выборов депутатов муниципальных органов власти обсудим с Иваном Цецерским 13 сентября на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.09.2017 14:43

Несколько дней назад, 10 сентября, в Псковской области финишировала избирательная кампания по выборам депутатов муниципальных органов власти. Некоторые называют прошедшие выборы в Гордуму "сокрушительной победой" «Единой России», другие считают, что наоборот, выиграла оппозиция, поскольку в некоторых округах одномандатники «Единой России» проиграли. Сегодня об этом и не только говорим с главой Пскова Иваном Цецерским на телеканале «Россия 24» в 19.45