В Пскове в Финском парке затяжной ливень размыл берег и снёс лестницу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.09.2017 14:17

Поток был сильным - дорожки парка занесло песком и грязью. Этот участок набережной был реконструирован три года назад и сейчас его ремонтируют по гарантии. Дожди также подтопили несколько городских улиц, с некоторых вода уже ушла. Затопленным и перекрытым остается проспект Энтузиастов.

Здесь работают коммунальщики и пожарные - откачивают воду. Пострадали от дождя и несколько домов по Крестовскому шоссе и улице Временной. Сюда вода стекает с оживленной трассы, и лужи были всегда - рассказали жители. Но в этом году улицу разрыли при прокладке водопровода. Теперь страдают все жители, участки которых постоянно заливает. За два дня в регионе выпало немногим меньше месячной нормы осадков, - сообщили псковские синоптики. Кроме того пояснили: гроза для сентября - явление хоть и не рядовое, но и не аномальное. Обусловлена приходом в регион тёплой воздушной массы на холодном фронте.

Иван Павлов