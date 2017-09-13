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Новые последствия дождя: на набережной смыло лестницу, по дворам не пройти, по дорогам не проехать

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 12:28

Не все псковичи смогли сегодня вовремя попасть на работу. Причиной тому стал затянувшийся дождь. Если называть вещи своими именами - несправляющаяся с погодными явлениями инфраструктура города. Подтоплены оказались давно известные как проблемные участки.

Это перекрёстки на улицах Петровской и Конной, Труда и Звёздной, Розы Люксембург и Киселёва. И это далеко не полный перечень. В воде проезжая часть и въезд во двор на улице Коммунальной. Лужа там стала непреодолимым препятствием как для прохожих, так и для транспорта. Из-за подтопления закрыто движение на проспекте Энтузиастов, улице Текстильной и Юбилейной на участке от Мирной до Народной. Псковская полиция опубликовала предупреждение, где призывает быть предельно осторожными на проезжей части. Коммунальщики тем временем пытаются справиться с последствиями дождя. На улицах города работает десять единиц техники. Из серьёзных уронов для Пскова, известных на данный момент - на Набережной Псковы смыло новую лестницу, произошёл частичный обвал дороги.

Надежда Прыгина

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