Начать борьбу с рюмочными в жилых домах потребовал губернатор Андрей Турчак

Глава региона поручил провести проверку и проанализировать количество лицензий, которые таким точкам выдал профильный комитет. Речь идёт о тех заведениях, где вместо отдельного зала обслуживания стоит пара столов. Оказать поддержку в борьбе с такими псевдокафе и барами готово и региональное УФАС.
Кроме того, губернатор одобрил инициативу координатора проекта "Трезвая Россия", который предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя с восемнадцати до двадцати одного года.
Надежда Прыгина
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Сентябрь 2017
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