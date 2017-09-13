Начать борьбу с рюмочными в жилых домах потребовал губернатор Андрей Турчак

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.09.2017 12:11

Глава региона поручил провести проверку и проанализировать количество лицензий, которые таким точкам выдал профильный комитет. Речь идёт о тех заведениях, где вместо отдельного зала обслуживания стоит пара столов. Оказать поддержку в борьбе с такими псевдокафе и барами готово и региональное УФАС.

Кроме того, губернатор одобрил инициативу координатора проекта "Трезвая Россия", который предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя с восемнадцати до двадцати одного года.

Надежда Прыгина