Уже три года жители деревни Заходы не могут добиться приведения в порядок дороги

Жители деревни Заходы Псковского района жалуются на состояние дороги до населённого пункта. На участке в шесть километров образовалось несколько промоин, на которые в течение трёх лет никто, кроме населения, внимания не обращает. Весной «Вести» уже показывали материал на эту тему, но как оказалось, сейчас ситуация изменилась только в худшую сторону.
Ирина Коваленко, Александр Калинин
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Сентябрь 2017
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