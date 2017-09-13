Уже три года жители деревни Заходы не могут добиться приведения в порядок дороги

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.09.2017 12:10

Жители деревни Заходы Псковского района жалуются на состояние дороги до населённого пункта. На участке в шесть километров образовалось несколько промоин, на которые в течение трёх лет никто, кроме населения, внимания не обращает. Весной «Вести» уже показывали материал на эту тему, но как оказалось, сейчас ситуация изменилась только в худшую сторону.

Ирина Коваленко, Александр Калинин