logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 

Уже три года жители деревни Заходы не могут добиться приведения в порядок дороги

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 12:10

Жители деревни Заходы Псковского района жалуются на состояние дороги до населённого пункта. На участке в шесть километров образовалось несколько промоин, на которые в течение трёх лет никто, кроме населения, внимания не обращает. Весной «Вести» уже показывали материал на эту тему, но как оказалось, сейчас ситуация изменилась только в худшую сторону.

Ирина Коваленко, Александр Калинин

 

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк