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Строительство храма Святителя Луки в Пскове планируют завершить в следующем году

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 11:59

Строительство храма Святителя Луки Войно-Ясенецкого при Псковской городской больнице планируют завершить в следующем году. Большая часть работ уже выполнена. На очереди двери и оконные проёмы. Работы по возведению храма Святителя Луки начались всего год назад на пожертвования местных жителей и пациентов Псковской городской больницы.

Светлана Константинова, Александр Калинин

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