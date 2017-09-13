Старинные серебряные украшения сето можно увидеть в Музее истории Печор

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.09.2017 11:57

Предмет гордости сето - старинные серебряные украшения - теперь можно увидеть в Музее истории Печор. Сюда они вернулись из Псковского музея-заповедника, где были на временном хранении. Всего около тысячи единиц.

Монисто из монет, фибулы, портсигары, футляры. В экспозиционном зале документальная история православных и певческих праздников, в которых участвовали сето, красный угол и рукоделия. Всё то, что бережно передаётся из поколения в поколение.

Надежда Прыгина