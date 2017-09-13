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Спокойный, аккуратный, незаменимый помощник – двенадцатилетний Саша ищет родителей

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.09.2017 11:54

Пятнадцать мальчиков и девочек из детских домов и интернатов обрели семьи благодаря нашей рубрике "Хочу домой". Проект стартовал в две тысячи пятнадцатом. Очередной герой нашей рубрики - Саша. Ему двенадцать лет. Он - особенный ребёнок. Плохо говорит, но научиться его понимать можно.

Саша, как все мальчишки в его возрасте, любит мастерить разные поделки. Из пластилина, цветной бумаги и всего, что попадется под руку. А как он рисует! Сначала кажется, что и фломастер держит неправильно, но потом понимаешь, просто по-своему, тем более каждый его рисунок - это настоящая сюжетная картина, где проработана каждая деталь. И использует он кстати только самые яркие краски. Саша всегда найдет для себя занятие и обязательно доделает дело до конца. Он - незаменимый помощник в столовой, никому не позволяет накрывать на столы - для него это особый ритуал. И всегда расстраивается, когда по графику уборки в комнате дежурит кто-то другой. У мальчика индивидуальное обучение, со своей специальной адаптивной программой он хорошо справляется. Усидчивый, но не прочь и в футбол погонять на улице. Сейчас лучшие друзья - это воспитатели, Саша чувствует - им можно доверять. Но они мечтают, что в его жизни появятся такие же значимые люди в лице мамы и папы. Все-таки Саша домашний мальчик, и это сразу видно. Он ухоженный, чистоплотный, аккуратный, он родился и жил в любящей семье, но, к сожалению, так случилось, что мама по состоянию здоровья теперь не может его воспитывать. Но мальчику очень нужна семья. И в детском доме, где Саша живет один год, очень надеются, что надолго он у них не задержится, и мама с папой обязательно найдутся, полюбят его и помогут в будущем стать самостоятельным человеком.

Дина Перевозчикова, Сергей Дьяков

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