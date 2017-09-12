Улицы Пскова вновь оказались подтоплены после дождя

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 21:01

В Пскове сегодня из-за сильного дождя вновь оказались затоплены улицы. Было затруднено движение в центре города по Октябрьскому проспекту и улице Некрасова. Там образовались огромные лужи. Вода поднялась выше уровня тротуаров.

Также, по данным очевидцев, затоплены оказались перекрёстки улиц Конной и Петровской, Труда и Звездной, участок Юбилейной и Индустриальной. Ливни и грозы местами псковские синоптики прогнозируют и на завтра. Так что, не стоит выходить из дома без зонта и резиновой обуви.

Андрей Удалов