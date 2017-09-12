Сегодня в Пскове наградили финалистов конкурса сочинений «Я - гражданин России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 17:36

Победителей регионального и окружного этапов конкурса сочинений «Я – гражданин России» награждали сегодня в Пскове. Конкурс, посвященный Дню принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, проходил в мае в одиннадцати регионах России.

В нашей области на первый, школьный этап было подано более девятнадцати тысяч работ в четырех возрастных группах, начиная с семиклассников и заканчивая учащимися средних профессиональных учебных заведений. Более шестисот сочинений были отобраны для участия в региональном этапе. Восемнадцать финалистов регионального этапа конкурса "Я - гражданин России", а также их наставники получили дипломы и благодарственные письма администрации области. Четверо из участников стали также победителями и окружного этапа.

Светлана Константинова