Сегодня в Пскове наградили финалистов конкурса сочинений «Я - гражданин России»

Победителей регионального и окружного этапов конкурса сочинений «Я – гражданин России» награждали сегодня в Пскове. Конкурс, посвященный Дню принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, проходил в мае в одиннадцати регионах России.
В нашей области на первый, школьный этап было подано более девятнадцати тысяч работ в четырех возрастных группах, начиная с семиклассников и заканчивая учащимися средних профессиональных учебных заведений. Более шестисот сочинений были отобраны для участия в региональном этапе. Восемнадцать финалистов регионального этапа конкурса "Я - гражданин России", а также их наставники получили дипломы и благодарственные письма администрации области. Четверо из участников стали также победителями и окружного этапа.
Светлана Константинова
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