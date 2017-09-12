В медиа-холдинге «Гражданская пресса» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов изъяли договоры с политическим объединением «Справедливая Россия» и ООО «Империал». Как сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей (интернет-издания, входящего в «Гражданскую прессу»), мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела о подкупе избирателей со стороны «Справедливой России» во время выборной кампании в городскую Думу.
Ранее стало известно, что расследованием уголовного дела занялся Центральный аппарат Следственного комитета России.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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