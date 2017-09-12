В администрации обсудили проблемы сельскохозяйственной отрасли региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 15:29

Двести крупных и средних сельхозпредприятий работают на территории Псковской области и только шестьдесят процентов из них - прибыльные. Об этом сегодня на заседании Администрации региона заявил заместитель губернатора Сергей Перников.

По его словам, одни из главных проблем, что сейчас стоят перед отраслью - низкое техническое оснащение предприятий и дефицит кадров. Для решения второго вопроса в Псковской области созданы два ресурсных центра. Они занимаются подготовкой и переподготовкой работников. Для привлечения специалистов также используется система выделения подъемных денег, помощи в приобретении жилья. Также на встрече была затронута тема зарплат работников бюджетной сферы. Как отметил председатель Госкомитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, с задачей по недопущению снижения уровня зарплат справились большинство муниципальных образований. Кроме того, добавил Сергей Аржаников, с первого января 2018 года в регионе планируется повысить минимальный размер оплаты труда: с 7800 рублей до 9500 рублей.

Виктория Парфенова