В администрации обсудили проблемы сельскохозяйственной отрасли региона

Двести крупных и средних сельхозпредприятий работают на территории Псковской области и только шестьдесят процентов из них - прибыльные. Об этом сегодня на заседании Администрации региона заявил заместитель губернатора Сергей Перников.
По его словам, одни из главных проблем, что сейчас стоят перед отраслью - низкое техническое оснащение предприятий и дефицит кадров. Для решения второго вопроса в Псковской области созданы два ресурсных центра. Они занимаются подготовкой и переподготовкой работников. Для привлечения специалистов также используется система выделения подъемных денег, помощи в приобретении жилья. Также на встрече была затронута тема зарплат работников бюджетной сферы. Как отметил председатель Госкомитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, с задачей по недопущению снижения уровня зарплат справились большинство муниципальных образований. Кроме того, добавил Сергей Аржаников, с первого января 2018 года в регионе планируется повысить минимальный размер оплаты труда: с 7800 рублей до 9500 рублей.
Виктория Парфенова
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1