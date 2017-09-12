Перенесение мощей Александра Невского отмечает псковский храм имени святого

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 11:11

Перенесение мощей Александра Невского отмечают сегодня в псковском воинском храме имени Святого благоверного князя. В престольный праздник в храме собрались прихожане - жители и гости города, представители духовенства, курсанты.

Праздничный торжественный молебен отслужил епископ Гдовский Фома. Памятную дату в храме Александра Невского отмечают каждый год. Это день, когда после продолжительной войны со шведами был заключён так называемый «Вечный мир». Историческое событие было решено освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург.

Ирина Коваленко