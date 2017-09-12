Врачи призывают псковичей прививаться от гриппа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 12:16

В регионе проходит вакцинация от гриппа. В медучреждения уже поступила многокомпонентная вакцина «совигрипп», которая поможет сформировать иммунитет перед началом сезонной заболеваемости. Чтобы сделать прививку нужно обратиться с паспортом и медицинским полисом в поликлинику. Пройти вакцинацию врачи призывают, как можно раньше.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин