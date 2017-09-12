Выездной аппарат флюорографии начинает работать в микрорайонах Запсковья

Сегодня и завтра пройти обследование можно у офиса врача общей практики на Сиреневом бульваре, дом девять. Для этого не нужно направление врача, только паспорт и полис, а результат можно будет получить здесь же или в поликлинике номер три через два-три дня. На этой неделе флюорограф также будет работать в микрорайоне по улице Юности и далее по Запсковью.
Расписание можно уточнить на сайте Псковской городской поликлиники. Аппарат будет работать вблизи медицинских учреждений, поэтому обратившиеся за обследованием могут привиться или сдать анализы.
Иван Павлов
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