Выездной аппарат флюорографии начинает работать в микрорайонах Запсковья

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 12:06

Сегодня и завтра пройти обследование можно у офиса врача общей практики на Сиреневом бульваре, дом девять. Для этого не нужно направление врача, только паспорт и полис, а результат можно будет получить здесь же или в поликлинике номер три через два-три дня. На этой неделе флюорограф также будет работать в микрорайоне по улице Юности и далее по Запсковью.

Расписание можно уточнить на сайте Псковской городской поликлиники. Аппарат будет работать вблизи медицинских учреждений, поэтому обратившиеся за обследованием могут привиться или сдать анализы.

Иван Павлов